​Тикнизян сравнял Сперцяна с Лэмпардом и Джеррардом, говоря о роли в сборной Армении

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о своём соотечественнике – о полузащитнике Эдуарде Сперцяне из «Краснодара». Тикнизян сказал несколько слов о роли Сперцяна в национальной сборной Армении.

«Эдик – диспетчер нашей сборной. Его роль можно сравнить с ролью Фрэнка Лэмпарда в «Челси» или Стивена Джеррарда в «Ливерпуле». Во многом от того, как он играет, зависит вся команда», - цитирует Тикнизяна Metaratings.

Стоит сказать, что слухи в последнее время активно связывают Тикнизяна и Сперцяна с клубами из Италии.

После шестнадцати сыгранных туров «Краснодар» располагается на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а «Локомотив» - на восьмой.