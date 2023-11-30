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​Борис Игнатьев – о Тюкавине: «Если есть предложение от условного «Монако», то можно попробовать» эксклюзив

30 Ноября 2023 • 18:15 Комментировать

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о возможном переходе Константина Тюкавина в европейский клуб.

«Здесь многое зависит от представления Константина от жизни. Если он готов к новому вызову, то это сильно упростит ситуацию. Если бы мне сказали, что он едет в «Манчестер Сити», я бы этого не понял. Если есть предложение от условного «Монако», то можно попробовать. Нет смысла просто ехать куда-то погостить. Тогда уж лучше остаться в «Динамо». Глупо ехать в условный Кипр. Хотя если устал от снега, то можно. За границей надо в три раза больше тренироваться, только в таком случае у тебя пойдёт дело», - сказал Игнатьев.

Агент предлагает Тюкавину уйти из «Динамо» в иностранный клуб

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Борис Игнатьев Константин Тюкавин ещё теги
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