Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о возможном переходе Константина Тюкавина в европейский клуб.

«Здесь многое зависит от представления Константина от жизни. Если он готов к новому вызову, то это сильно упростит ситуацию. Если бы мне сказали, что он едет в «Манчестер Сити», я бы этого не понял. Если есть предложение от условного «Монако», то можно попробовать. Нет смысла просто ехать куда-то погостить. Тогда уж лучше остаться в «Динамо». Глупо ехать в условный Кипр. Хотя если устал от снега, то можно. За границей надо в три раза больше тренироваться, только в таком случае у тебя пойдёт дело», - сказал Игнатьев.

​Агент предлагает Тюкавину уйти из «Динамо» в иностранный клуб