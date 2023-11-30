Пономарёв против возвращения Вагнера Лава в ЦСКА

Ветеран столичного ЦСКА Владимир Пономарёв категорически против возвращения форварда Вагнера Лава в ЦСКА.

«Сколько ему лет? 39? Поиграл он уже достаточно. Не нужно второй раз обжигаться на этом деле. Есть же наверняка какие-то молодые парни. Ни к чему хорошему его возвращение не приведёт», - говорит Пономарёв «Газете.Ру».

Напомним, что ранее агент 39-летнего бразильского нападающего заявил о том, что его клиент хотел бы завершить карьеру в составе «армейцев». Вместе с ЦСКА Бразилец взял множество трофеев – три чемпионства, шесть Кубков России и, пожалуй, самый главный трофей – Кубок УЕФА. Сторона футболиста с нетерпением ждёт предложения от московского клуба.