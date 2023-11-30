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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Балтики» Энрикес: «Меня удивил уровень РПЛ, я не ожидал такого»

30 Ноября 2023 • 18:00 Комментировать
Факел
...
Балтика
1 2.45 X 3.10 2 3.25
02.12 14:00

Форвард «Балтики» Анхело Энрикес поделился мнением об уровне Российской премьер-лиги.

Напомним, 29-летний футболист выступает за калининградский клуб с июля этого года.

«Есть очень много сильных команд в чемпионате. «Спартак», «Зенит». «Локомотив» также играет хорошо — правда много сильных. Поэтому меня удивил уровень чемпионата. Я не ожидал такого», — приводит слова чилийского игрока Metaratings.

В составе «Балтики» Энрикес появился на поле в 23 матчах во всех турнирах, в которых смог забить шесть раз.

В субботу, 2 декабря, подопечные Сергея Игнашевича на выезде сыграют с «Факелом». Стартовый свисток должен прозвучать в 14:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Анхело Энрикес

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