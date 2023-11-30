Тикнизян считает Галактионова психологически сильным тренером

Защитник столичного «Локомотива» Наир Тикнизян уверен в своём тренере с психологической точки зрения. По мнению Наира, если бы Михаил Галактионов не обладал психологической силой, то не пришёл бы в «Локо» более года назад.

«Он появился в клубе в самый сложный момент за последние годы. Нас списывали со счетов, пророчили вылет. Если б Михаил Михайлович был слаб психологически, он бы не взял такую ношу», - говорит Тикнизян Metaratings.

Напомним, что благодаря Галактионову в прошлом сезоне «Локо» взлетел с 14 места турнирной таблицы – на восьмое. Сейчас клуб занимает седьмое место турнирной таблицы Премьер-лиги после 16 туров, у команды 25 баллов. Столько же – у казанского «Рубина».