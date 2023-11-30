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​Бывший рулевой «Спартака» Тедеско – в тройке лучших молодых тренеров в мире

30 Ноября 2023 • 17:50 Комментировать

Журнал Four Four Two выпустил очередной интересный рейтинг. На этот раз в рейтинге представлены лучшие тренеры в мировом футболе в возрастной категории до 40 лет.

На первом месте оказался рулевой сборной Германии Юлиан Нагельсманн, который уже успел хорошо показать себя на клубном уровне. Вторую строчку занимает Рубен Аморим из лиссабонского «Спортинга» - его давненько связывают с топ-клубами. Тройку замкнул экс-наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско, который сейчас работает со сборной Бельгии.

Дальше в рейтинге идут Венсан Компани, Маттиас Яйссле, Вильям Стилл и Уэйн Руни.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная Германии Спортинг Лиссабон Сборная Бельгии Рубен Аморим Юлиан Нагельсманн Доменико Тедеско ещё теги
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