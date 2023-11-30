Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко: Руководители «Локомотива» доверяют Галактионову

30 Ноября 2023 • 17:29 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
03.12 16:30

Бывший футболист сборной России Максим Деменко поделился мнением о работе Михаила Галактионова на посту наставника московского «Локомотива».

«Ему доверяют руководители. Если сравнивать по составу, то в «Локо» есть игроки со своими амбициями, характерами. По большому счету, Галактионов справляется, он находит какие-то слова для них», — приводит слова Деменко Vprognoze.

Как считает эксперт, пока «железнодорожники» не показывают того, чего от них ждут, но у клуба и нет таких финансовых возможностей, как у «Зенита» и «Спартака».

В 16 матчах текущего розыгрыша РПЛ «Локомотив» набрал 25 очков, которые позволяют команде находиться лишь на восьмой позиции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Максим Деменко Михаил Галактионов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 30 Ноября
17:29
Деменко: Руководители «Локомотива» доверяют Галактионову
16:17
«Зенит» работает над продажей Ренана
16:00
​Тикнизян согласен с тем, что уровень РПЛ упал
15:45
​«Локомотив» не будет обжаловать наказания Галактионова и Баринова
14:55
​КДК вынес решение о дисквалификации Баринова 1
14:51
КДК РФС наказал Галактионова за скандальное интервью – тренер пропустит игру с «Зенитом» 1
13:46
Тикнизян: «От 19-летнего Пиняева ждут игры как от 30-летнего» 2
13:15
Агент Жоау Мариу: «Никто из России со мной не связывался»
12:35
Радимов: «Я думал, что из-за потери лидеров «Зениту» весь сезон будет трудно, но Семак справился с этим гораздо быстрее»
11:46
Игрок «Локомотива» Тикнизян: «В таблице ситуация не выглядит плачевной»
29 Ноября
19:43
Борис Игнатьев не сомневается в чемпионстве «Зенита»
16:12
Голенков: «В плане единоборств Дзюба — лучший»
15:14
Смородская не считает, что интрига в РПЛ умерла
13:31
Билялетдинов: «Оснований увольнять Галактионова точно нет»
28 Ноября
22:36
Петржела: «Уверен, в «Зените» не думают о возвращении Дзюбы»
22:26
Фассон: Думаю, что про кризис «Локо» говорить рано
21:27
«Локомотив» выкупит Сулейманова у «Пари НН» — Наумов
20:10
Александр Горшков объяснил спад в игре Клаудиньо
20:10
Непомнящий: «Даже в таком состоянии «Зенит» способен стать чемпионом»
18:41
​Лучший бомбардир РПЛ Кассьерра имеет шансы сыграть с «Локомотивом»
13:29
Сёмин: «В чемпионской гонке отдаю предпочтение Семаку»
09:58
Бывший игрок «Зенита» Евсеев рассказал, что мог перейти в «Витесс»
09:40
Алексей Евсеев считает, что никто не сможет вмешаться в борьбу «Зенита» и «Краснодара» за чемпионство
09:13
Алексей Евсеев: «В «Зените» Дзюба стал своим»
27 Ноября
22:38
Изидор: «Надеюсь, болельщики «Локомотива» меня поняли» 1
21:22
​Канчельскис рассказал, как «Зениту» стать клубом номер один в России
21:12
Баранник объяснил спад Пиняева
20:21
Кирьяков — о лидерстве «Зенита»: «Это ожидалось»
20:11
Погребняк: «Очевидно, что «Зенит» выиграет РПЛ»
20:08
Дьяков назвал фаворита в борьбе за чемпионство РПЛ
18:09
Семак – о Мантуане и Кассьерре: «Ждём их через неделю»
17:35
Изидор объяснил, почему не хочет играть в Саудовской Аравии
17:27
Изидор заявил, что «Зенит» — это прекрасный трамплин для переезда в Европу
15:28
Кавазашвили: «Я не сомневаюсь, что «Зенит» не упустит подаренную «Краснодаром» возможность»
11:32
Орлов: «Я не верю в интерес «Манчестер Юнайтед» к Алипу»
08:53
​Стало известно, какие матчи чемпионата России покажет «Матч ТВ» в прямом эфире в ближайшие выходные
26 Ноября
17:57
​Кобелев: «Зенит» вновь стал основным претендентом на чемпионство»
14:48
Гладилин: «Галактионову надо винить себя, а не судей»
12:18
Смородская назвала Галактионова средним тренером
12:01
Андрей Мостовой: «Клаудиньо очень сильно просил пробить пенальти»
10:11
Лепёхин: «Жаль, что ради смены чемпиона многие ждут ослабления «Зенита», а не проявления силы других команд»
25 Ноября
19:24
Чистяков — о задаче «Зенита»: «Выйти на первое место до зимней паузы»
19:10
Ерохин: «Нас ждёт серьёзный матч против «Локомотива»
16:44
Галактионов и Баринов, скорее всего, не помогут «Локомотиву» в матче против «Зенита»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 30 Ноября
17:46 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» планирует зимой «точечные» усиления состава
17:38 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» на данном отрезке лихорадит» — Масалитин
17:33 · Россия. Премьер-лига
Деменко назвал главное сильное качество Абаскаля
17:29 · Россия. Премьер-лига
Деменко: Руководители «Локомотива» доверяют Галактионову
17:27 · Россия. Премьер-лига
Ильин надеется, что будет готов к игре со «Спартаком»
17:23 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотиву» не хватает денег на оплату трансфера Веры
17:11 · Россия. Премьер-лига
Форвардом «Рубина» заинтересовались в Европе и Северной Америке слухи
16:35 · Россия. Премьер-лига
Полоз после перехода в «Торпедо» сбросил почти половину своей стоимости
16:32 · Россия. Премьер-лига
​Шунин ответил, может ли играть до 45 лет, как Буффон
16:00 · Россия. Премьер-лига
​Тикнизян согласен с тем, что уровень РПЛ упал
15:52 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Пока ни «Динамо», ни «Краснодар» не выходили на нас по Марлону»
15:45 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» не будет обжаловать наказания Галактионова и Баринова
15:35 · Россия. Премьер-лига
Новиков: «Я сомневаюсь, что сейчас Вагнер Лав может принести пользу ЦСКА»
15:22 · Россия. Премьер-лига
​Шунин: «Я не хотел бы сравнивать себя с Львом Яшиным»
15:18 · Россия. Премьер-лига
​Кордоба получил дисквалификацию за оскорбительный жест в адрес судьи
Все новости
Рекомендуем