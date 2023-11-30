Деменко: Руководители «Локомотива» доверяют Галактионову

Бывший футболист сборной России Максим Деменко поделился мнением о работе Михаила Галактионова на посту наставника московского «Локомотива».

«Ему доверяют руководители. Если сравнивать по составу, то в «Локо» есть игроки со своими амбициями, характерами. По большому счету, Галактионов справляется, он находит какие-то слова для них», — приводит слова Деменко Vprognoze.

Как считает эксперт, пока «железнодорожники» не показывают того, чего от них ждут, но у клуба и нет таких финансовых возможностей, как у «Зенита» и «Спартака».

В 16 матчах текущего розыгрыша РПЛ «Локомотив» набрал 25 очков, которые позволяют команде находиться лишь на восьмой позиции.