​«Локомотиву» не хватает денег на оплату трансфера Веры

В зимнее трансферное окно полузащитник Лукас Вера должен сменить «Оренбург» на «Локомотив». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», стороны давно согласовали сумму сделки в 300 миллионов рублей. Половину «железнодорожники» выплатят ближайшей зимой, другую половину оренбуржцы настроены получить летом.

По данным источника, проблема заключается в том, что у «Локомотива» нет денег на оплату второго транша. Выход частично может быть найден через «Пари НН» - нижегородский клуб предлагает «Локомотиву не платить 60 миллионов рублей за Тимура Сулейманова и отдать взамен Константина Марадишвили.