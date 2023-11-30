Центральный защитник «Зенита» Роберт Ренан может сменить клубную прописку в предстоящее трансферное окно.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», к 20-летнему футболисту есть интерес из одной европейской страны, а точнее из Испании. Помимо этого, Ренан может вернуться на родину, ведь за ним продолжают следить в Бразилии.

Ранее сообщалось, что «Зенит» ведет активную работу над трансфером своего игрока. При этом отмечалось, что «сине-бело-голубые» намерены продать Ренана, а не отдавать его в аренду.

В текущем сезоне защитник сыграл в четырех матчах Российской премьер-лиги и не отметился голевыми действиями.

«Зенит» работает над продажей Ренана