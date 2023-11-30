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Полоз после перехода в «Торпедо» сбросил почти половину своей стоимости

30 Ноября 2023 • 16:35 Комментировать

Форвард столичного «Торпедо», бывший нападающий «Ростова» и «Зенита» Дмитрий Полоз довольно сильно сбавил в цене по оценке портала Transfermarkt.

Так, по итогам самого недавнего обновления стоимостей игроков Дмитрий оценивается теперь в 900 тыс. евро. Он подешевел на 600 тыс. евро, что является самым значительным удешевлением в рамках Мелбет-Первой лиги в этом сезоне.

В первую четвёрку самых подешевевших игроков, помимо Полоза, вошли Ибрагим Цаллагов («Алания»), Даниил Одоевский («Волгарь») и Хетаг Кочиев («Родина»). Каждый из них теперь стоит на 300 тыс. евро дешевле, чем летом.

Полоз перебрался в «Торпедо» минувшим летом свободным агентом.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Ибрагим Цаллагов Дмитрий Полоз Хетаг Кочиев Даниил Одоевский ещё теги
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