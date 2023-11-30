«Зенит» работает над продажей Ренана

Бразильский защитник «Зенита» Роберт Ренан может покинуть санкт-петербургский клуб.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «Зенит» готов отпустить Ренана и не будет препятствовать его уходу. При этом «сине-бело-голубым» хотелось бы продать футболиста, но на данный момент предложений не поступало. Несколько бразильских команд заинтересованы в аренде игрока.

20-летний защитник пополнил состав «Зенита» прошлой зимой. Под руководством Сергея Семака Ренан провел 18 матчей и получил одну желтую карточку.

Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2028 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость бразильца в 9 миллионов евро.