​Тикнизян согласен с тем, что уровень РПЛ упал

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на вопрос, согласен ли он с тем, что уровень Российской премьер-лиги в последнее время упал.

«Глупо отрицать, что уровень РПЛ упал. Практика на европейской арене играет нам всем на пользу, даже легионерам, которые едут в сборные. Да, отсутствие еврокубков сказалось на уровне чемпионата», - цитирует Тикнизяна Metaratings.

Тикнизян отметил, что чемпионат России имеет неплохой уровень, но этот уровень ниже, чем три или четыре года назад.

После шестнадцати туров «Локомотив» располагается на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Михаила Галактионова проведёт 3 декабря – против «Зенита» на своём поле.