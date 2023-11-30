Бывший главный тренер «Балтики», «Кубани», «Мордовии» и «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался об игре московского «Спартака» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом» (0:1), а также предположил, кто мог бы удачно сменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «красно-белых».

- Как оцените игру «Спартака» в выездном кубковом матче с «Оренбургом»? Всё-таки у гостей стартовый состав был более основной, хоть и отсутствовал Промес.

- Кубок – очень важный турнир для клубов, и несмотря на ротацию, команды обычно выходят на матчи в нём с большим желанием победить. Действительно, у «Оренбурга» многие основные игроки остались в запасе, а у «Спартака» состав где-то на 90 процентов был приближен к основному. Но то, что «Спартак» продемонстрировал в первом тайме, свидетельствует о полной деградации футбола «народной команды».

- Каковы причины этого?

- Во-первых, был виден недонастрой спартаковцев. Во-вторых, Абаскаль не подвёл команду в оптимальном состоянии к конкретной игре. С «Оренбургом» «Спартак» сыграл в среду, а с «Балтикой» до этого – в субботу. Когда проводишь матчи через три дня на четвёртый, это нормальная пауза для восстановления. Однако вся страна увидела в исполнении «Спартака» очень трудно перевариваемую игру. В очередной раз появились сомнения в квалификации Абаскаля. Так получается, что испанские тренеры в России сейчас модные, но не особо эффективные. Деограсия ещё более-менее держится на плаву с «Оренбургом», а «Родина» пробуксовывает с «Артигой», хотя футболисты там хорошие и деньги выделены немалые.

- Как считаете, «Спартак» оставит Абаскаля на весеннюю часть сезона?

- Смотря какие задачи ставятся перед командой. Если они не жёсткие, если нет цели стать чемпионом или попасть в двойку-тройку, если руководство устраивает, что команда топчется на подступах к призёрам, тогда Абаскаля оставят. Но если в «Спартаке» хотят решать самые высокие задачи, то Абаскаля надо менять.

- На кого?

- Давайте рассуждать. «Спартаку» нужен авторитетный тренер, хорошо управляющийся как со звёздными российскими игроками, так и со звёздными легионерами, у которого есть большой опыт работы в разных ситуациях, умеющий вытаскивать тяжёлые матчи и периоды. Также новый тренер должен создать ровную атмосферу вокруг «Спартака», чтобы не было никаких передряг, чтобы не выносилось из команды, кто опоздал на завтрак, а кто не опоздал. И, по моему мнению, это должен быть российский тренер. По всем критериям наиболее подходящей кандидатурой, на мой взгляд, является Станислав Саламович Черчесов.

У него серьёзная система подготовки, проверенная годами. Поэтому его команды всегда отлично готовы физически и тактически. Черчесов сам бывший спартаковец и хорошо знает традиции этого клуба. Также он знает разные языки, поэтому общается с легионерами напрямую, без переводчиков. Он ставит в своих командах жёсткую дисциплину. Такие качества тренера на самом деле нужны не только для «Спартака», но и для любой команды, которая ставит высокие задачи, будь то сборная или клуб.

Из действующих российских тренеров Черчесов на сегодняшний день самый успешный. По большому счёту, в «Ференцвароше» он провалил только один тайм одного матча и поэтому был уволен оттуда. А так, Черчесов – тренер-победитель. Факты говорят сами за себя. Не просто так он выигрывал чемпионаты и Кубки в Польше и Венгрии, – подчеркнул Щербаченко.