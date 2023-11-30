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Новиков: «Я сомневаюсь, что сейчас Вагнер Лав может принести пользу ЦСКА»

30 Ноября 2023 • 15:35 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
03.12 14:00

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков поделился мнением о возможном возвращении бразильского нападающего Вагнера Лава в московский клуб.

Ранее агент 39-летнего футболиста сообщил о желании своего клиента выступать за ЦСКА. Новиков же не верит в то, что возрастной футболист сумеет помочь «армейцам».

«Следующим летом Вагнеру будет уже 40 лет. Я сомневаюсь, что он сейчас может принести пользу команде и усилить её. Большой контракт в данной ситуации точно нельзя давать в силу его возраста. В основе у нас играют Заболотный и Чалов, появится ли у Вагнера шанс?» — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Напомним, сейчас Вагнер Лав выступает за «Спорт Ресифи». В текущем сезоне нападающий провёл в футболке бразильского клуба 47 матчей, забил 18 голов и отдал четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Вагнер Лав Валерий Новиков Спорт Ресифи ещё теги

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