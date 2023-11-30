В «Динамо» назвали Шунина легендой

Павел Пивоваров, который в «Динамо» занимает должность генерального директора, высказался о голкипере Антоне Шунине.

Как известно, Антон Шунин ранее догнал легендарного Льва Яшина по количеству матчей за клуб. В «Динамо» считают, что Шунин тоже является легендой.

«Антон Шунин – это легенда «Динамо». Мы его поддерживаем. Конечно, это значимое достижение для клуба и игрока», - цитирует Пивоварова ТАСС.

Напомним, что в среду вечером «Динамо» обыграло «Зенит» на своём поле со счётом 1:0 благодаря голу Фёдора Смолова. Это был матч Кубка России. Ответная встреча между командами пройдёт в марте.