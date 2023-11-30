​КДК вынес решение о дисквалификации Баринова

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрел инцидент с полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым. После ничьей с «Крыльями Советов» (3:3) капитан московской команды оскорбительно обратился к одному из членов судейской бригады. Баринов назвал арбитров позором российского футбола.

КДК дисквалифицировал Баринова на один матч. Ещё один матч дисквалификации хавбек «Локомотива» получил условно.

Таким образом, Дмитрий Баринов не поможет «Локомотиву» в ближайшем матче чемпионата России против «Зенита». Команды сыграют в воскресенье, 3 декабря.