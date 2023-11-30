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КДК РФС наказал Галактионова за скандальное интервью – тренер пропустит игру с «Зенитом»

30 Ноября 2023 • 14:51 Комментировать (1)
Локомотив Москва
...
Зенит
03.12 16:30

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрел скандальное флеш-интервью, которое главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал после упущенной победы в гостях у «Крыльев Советов» (ничья 3:3).

КДК дисквалифицировал Галактионова на два матча Российской премьер-лиги. Таким образом, рулевой «Локомотива» не сможет исполнять свои обязанности на ближайших играх против «Зенита» (3 декабря) и «Урала» (8 декабря).

Стоит сказать, что в скандальном интервью Галактионов возмущался судейством и употребил нецензурное слово, оценивая работу рефери.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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ингерман
30 Ноября 2023 в 15:05
ай.. эта жы загавар.. бро а ты как щитаишь.. А-ха-ха-ха! )))
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