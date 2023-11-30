КДК РФС наказал Галактионова за скандальное интервью – тренер пропустит игру с «Зенитом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрел скандальное флеш-интервью, которое главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал после упущенной победы в гостях у «Крыльев Советов» (ничья 3:3).

КДК дисквалифицировал Галактионова на два матча Российской премьер-лиги. Таким образом, рулевой «Локомотива» не сможет исполнять свои обязанности на ближайших играх против «Зенита» (3 декабря) и «Урала» (8 декабря).

Стоит сказать, что в скандальном интервью Галактионов возмущался судейством и употребил нецензурное слово, оценивая работу рефери.