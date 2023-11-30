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Кирш: «Хотел бы поиграть в «Реале» или «Ювентусе»

30 Ноября 2023 • 14:00 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
03.12 14:00

Защитник «Ростова» Илья Кирш признался, что в будущем он хотел бы выступать за мадридский «Реал» или туринский «Ювентус».

«Не хотелось бы загадывать клуб и говорить, что только туда я уеду. Но если брать Европу, то, наверное, «Реал Мадрид», «Ювентус», — цитирует Кирша «РБ Спорт».

Также 19-летний футболист признался, что его кумирами были бывшие игроки «Ювентуса»: нападающий Криштиану Роналду, а также защитники Леандро Бонуччи и Джорджо Кьеллини.  

В нынешнем сезоне 19-летний Кирш провёл за «Ростов» три игры, не сумев отметиться в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной России в 150 тысяч евро.

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