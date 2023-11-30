Кирш: «Хотел бы поиграть в «Реале» или «Ювентусе»

Защитник «Ростова» Илья Кирш признался, что в будущем он хотел бы выступать за мадридский «Реал» или туринский «Ювентус».

«Не хотелось бы загадывать клуб и говорить, что только туда я уеду. Но если брать Европу, то, наверное, «Реал Мадрид», «Ювентус», — цитирует Кирша «РБ Спорт».

Также 19-летний футболист признался, что его кумирами были бывшие игроки «Ювентуса»: нападающий Криштиану Роналду, а также защитники Леандро Бонуччи и Джорджо Кьеллини.

В нынешнем сезоне 19-летний Кирш провёл за «Ростов» три игры, не сумев отметиться в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной России в 150 тысяч евро.