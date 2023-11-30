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Тикнизян: «От 19-летнего Пиняева ждут игры как от 30-летнего»

30 Ноября 2023 • 13:46 Комментировать (1)
Локомотив Москва
...
Зенит
03.12 16:30

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался об игре своего одноклубника, нападающего Сергея Пиняева.

По мнению Тикнизяна, 19-летний Пиняев выступает нестабильно в силу молодого возраста. Защитник также предположил, что негативным образом на Пиняеве может отражаться давление со стороны СМИ.

«От 19-летнего Серёжи ждут игры как от 30-летнего, спрос с него очень большой. Но отчасти здесь есть и его вина, он задал такую высокую планку. Нестабильность свойственна для молодых футболистов», — цитирует Тикнизяна Metaratings.

В текущем сезоне Пиняев провёл за «Локомотив» 23 матча, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

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Локомотив Москва Наир Тикнизян Сергей Пиняев ещё теги

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Комментарии (1)
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виктор60
30 Ноября 2023 в 14:06
ТЕБЕ бы АРА не врать(((, как и нашим СМИ(( кто его произвел в ПЕ,,,,,,ДЫ, СМИ, он никто, СТРЕЛЬЦОВ, это пример, был!!! а это, стухнет, как и все((9
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