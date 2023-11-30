Тикнизян: «От 19-летнего Пиняева ждут игры как от 30-летнего»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался об игре своего одноклубника, нападающего Сергея Пиняева.

По мнению Тикнизяна, 19-летний Пиняев выступает нестабильно в силу молодого возраста. Защитник также предположил, что негативным образом на Пиняеве может отражаться давление со стороны СМИ.

«От 19-летнего Серёжи ждут игры как от 30-летнего, спрос с него очень большой. Но отчасти здесь есть и его вина, он задал такую высокую планку. Нестабильность свойственна для молодых футболистов», — цитирует Тикнизяна Metaratings.

В текущем сезоне Пиняев провёл за «Локомотив» 23 матча, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.