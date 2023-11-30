Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Круговой высказался о премии «Первая пятёрка»

30 Ноября 2023 • 13:32 Комментировать

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой высказался о списке номинантов на премию «Первая пятёрка». За награду поборются 16 футболистов.

«Среди номинантов нет игроков «Зенита»? У нас из молодых только Васильев и Коваленко. Как в клубе идут дела с развитием молодежи? Это надо спрашивать у руководства», - передает слова Кругового Metaratings.ru.

Отметим, что на награду «Первая пятёрка» претендуют футболисты не старше 21 года. В прошлом году приз получил полузащитник Сергей Пиняев.

Тюкавин и Карпукас - в списке номинантов на премию «Первая пятёрка»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Данил Круговой
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 30 Ноября
14:40 · Россия. Премьер-лига
Ковтун: «Оренбург» обыграл «Спартак» заслуженно»
14:30 · Россия. Премьер-лига
«Это мастерство»: Экс-тренер сборной — о голе Смолова эксклюзив
14:00 · Россия. Премьер-лига
Кирш: «Хотел бы поиграть в «Реале» или «Ювентусе»
13:46 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «От 19-летнего Пиняева ждут игры как от 30-летнего» 1
13:32 · Россия. Премьер-лига
Круговой высказался о премии «Первая пятёрка»
13:32 · Россия. Премьер-лига
Колосков — о Смолове: «Фёдор должен больше забивать, он способен на это»
13:25 · Россия. Премьер-лига
Бразильский полузащитник Артур начал переговоры с «Зенитом»
13:15 · Россия. Премьер-лига
Агент Жоау Мариу: «Никто из России со мной не связывался»
13:10 · Россия. Премьер-лига
Российской футболисткой «Чертаново» интересуется «Барселона» слухи
12:55 · Россия. Премьер-лига
Кудряшов рассказал о целях «Факела» перед зимней паузой РПЛ
12:47 · Кубок России
Нападающий «Динамо» Нгамалё: «Подобные победы дают команде уверенности в себе и своих силах»
12:21 · Россия. Премьер-лига
Представитель защитника ЦСКА Роши рассказал о состоянии защитника
12:14 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Динамо» Бессмертный: «Скорее всего, до конца года буду восстанавливаться»
12:03 · Россия. Премьер-лига
Футболист «Ростова» Вахания: «Мы могли обыграть ЦСКА»
11:46 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Локомотива» Тикнизян: «В таблице ситуация не выглядит плачевной»
Все новости
Рекомендуем