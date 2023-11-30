Круговой высказался о премии «Первая пятёрка»

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой высказался о списке номинантов на премию «Первая пятёрка». За награду поборются 16 футболистов.

«Среди номинантов нет игроков «Зенита»? У нас из молодых только Васильев и Коваленко. Как в клубе идут дела с развитием молодежи? Это надо спрашивать у руководства», - передает слова Кругового Metaratings.ru.

Отметим, что на награду «Первая пятёрка» претендуют футболисты не старше 21 года. В прошлом году приз получил полузащитник Сергей Пиняев.

Тюкавин и Карпукас - в списке номинантов на премию «Первая пятёрка»