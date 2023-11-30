Бразильский полузащитник Артур начал переговоры с «Зенитом»

Хавбек бразильского «Палмейраса» Артур вступил в переговоры с петербургским «Зенитом», об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Хорхе Никола.

Как стало известно журналисту, полузащитник сменил агента, после чего начался переговорный процесс с «сине-бело-голубыми». Трансферная стоимость потенциального новичка петербургского клуба оценивается в десять миллионов евро.

Артур защищает цвета «Палмейраса» с марта нынешнего года. Полузащитник принял участие в 57 поединках за команду, в которых отметился 13 забитыми мячами и тремя результативными передачами.