Агент Жоау Мариу: «Никто из России со мной не связывался»

Федерико Пасторелло, агент полузащитника «Бенфики» Жоау Мариу, который ранее выступал за «Локомотив», высказался о возможном возвращении своего клиента в Россию.

Напомним, вчера, 29-ноября, португальский футболист забил три мяча в ворота «Интера» по ходу первого тайма матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Нет, никто из России со мной не связывался по поводу Жоау», — цитирует агента «РБ Спорт».

Мариу выступал за «Локомотив» в период с 2019 по 2020 год. В текущем сезоне 30-летний футболист провёл за «Бенфику» 18 матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 14 миллионов евро.