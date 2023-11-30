Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Жоау Мариу: «Никто из России со мной не связывался»

30 Ноября 2023 • 13:15 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
03.12 16:30

Федерико Пасторелло, агент полузащитника «Бенфики» Жоау Мариу, который ранее выступал за «Локомотив», высказался о возможном возвращении своего клиента в Россию.

Напомним, вчера, 29-ноября, португальский футболист забил три мяча в ворота «Интера» по ходу первого тайма матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.  

«Нет, никто из России со мной не связывался по поводу Жоау», — цитирует агента «РБ Спорт».

Мариу выступал за «Локомотив» в период с 2019 по 2020 год. В текущем сезоне 30-летний футболист провёл за «Бенфику» 18 матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 14 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Федерико Пасторелло Жоау Мариу ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 30 Ноября
13:46
Тикнизян: «От 19-летнего Пиняева ждут игры как от 30-летнего» 1
13:15
Агент Жоау Мариу: «Никто из России со мной не связывался»
12:35
Радимов: «Я думал, что из-за потери лидеров «Зениту» весь сезон будет трудно, но Семак справился с этим гораздо быстрее»
11:46
Игрок «Локомотива» Тикнизян: «В таблице ситуация не выглядит плачевной»
29 Ноября
19:43
Борис Игнатьев не сомневается в чемпионстве «Зенита»
16:12
Голенков: «В плане единоборств Дзюба — лучший»
15:14
Смородская не считает, что интрига в РПЛ умерла
13:31
Билялетдинов: «Оснований увольнять Галактионова точно нет»
28 Ноября
22:36
Петржела: «Уверен, в «Зените» не думают о возвращении Дзюбы»
22:26
Фассон: Думаю, что про кризис «Локо» говорить рано
21:27
«Локомотив» выкупит Сулейманова у «Пари НН» — Наумов
20:10
Александр Горшков объяснил спад в игре Клаудиньо
20:10
Непомнящий: «Даже в таком состоянии «Зенит» способен стать чемпионом»
18:41
​Лучший бомбардир РПЛ Кассьерра имеет шансы сыграть с «Локомотивом»
13:29
Сёмин: «В чемпионской гонке отдаю предпочтение Семаку»
09:58
Бывший игрок «Зенита» Евсеев рассказал, что мог перейти в «Витесс»
09:40
Алексей Евсеев считает, что никто не сможет вмешаться в борьбу «Зенита» и «Краснодара» за чемпионство
09:13
Алексей Евсеев: «В «Зените» Дзюба стал своим»
27 Ноября
21:22
​Канчельскис рассказал, как «Зениту» стать клубом номер один в России
21:12
Баранник объяснил спад Пиняева
20:21
Кирьяков — о лидерстве «Зенита»: «Это ожидалось»
20:11
Погребняк: «Очевидно, что «Зенит» выиграет РПЛ»
20:08
Дьяков назвал фаворита в борьбе за чемпионство РПЛ
18:09
Семак – о Мантуане и Кассьерре: «Ждём их через неделю»
17:35
Изидор объяснил, почему не хочет играть в Саудовской Аравии
17:27
Изидор заявил, что «Зенит» — это прекрасный трамплин для переезда в Европу
15:28
Кавазашвили: «Я не сомневаюсь, что «Зенит» не упустит подаренную «Краснодаром» возможность»
11:32
Орлов: «Я не верю в интерес «Манчестер Юнайтед» к Алипу»
08:53
​Стало известно, какие матчи чемпионата России покажет «Матч ТВ» в прямом эфире в ближайшие выходные
26 Ноября
17:57
​Кобелев: «Зенит» вновь стал основным претендентом на чемпионство»
14:48
Гладилин: «Галактионову надо винить себя, а не судей»
12:18
Смородская назвала Галактионова средним тренером
12:01
Андрей Мостовой: «Клаудиньо очень сильно просил пробить пенальти»
10:11
Лепёхин: «Жаль, что ради смены чемпиона многие ждут ослабления «Зенита», а не проявления силы других команд»
25 Ноября
19:24
Чистяков — о задаче «Зенита»: «Выйти на первое место до зимней паузы»
19:10
Ерохин: «Нас ждёт серьёзный матч против «Локомотива»
16:44
Галактионов и Баринов, скорее всего, не помогут «Локомотиву» в матче против «Зенита»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 30 Ноября
14:30 · Россия. Премьер-лига
«Это мастерство»: Экс-тренер сборной — о голе Смолова эксклюзив
14:00 · Россия. Премьер-лига
Кирш: «Хотел бы поиграть в «Реале» или «Ювентусе»
13:46 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «От 19-летнего Пиняева ждут игры как от 30-летнего» 1
13:32 · Россия. Премьер-лига
Круговой высказался о премии «Первая пятёрка»
13:32 · Россия. Премьер-лига
Колосков — о Смолове: «Фёдор должен больше забивать, он способен на это»
13:25 · Россия. Премьер-лига
Бразильский полузащитник Артур начал переговоры с «Зенитом»
13:15 · Россия. Премьер-лига
Агент Жоау Мариу: «Никто из России со мной не связывался»
13:10 · Россия. Премьер-лига
Российской футболисткой «Чертаново» интересуется «Барселона» слухи
12:55 · Россия. Премьер-лига
Кудряшов рассказал о целях «Факела» перед зимней паузой РПЛ
12:47 · Кубок России
Нападающий «Динамо» Нгамалё: «Подобные победы дают команде уверенности в себе и своих силах»
12:21 · Россия. Премьер-лига
Представитель защитника ЦСКА Роши рассказал о состоянии защитника
12:14 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Динамо» Бессмертный: «Скорее всего, до конца года буду восстанавливаться»
12:03 · Россия. Премьер-лига
Футболист «Ростова» Вахания: «Мы могли обыграть ЦСКА»
11:46 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Локомотива» Тикнизян: «В таблице ситуация не выглядит плачевной»
11:29 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Динамо» просто умыло «Зенит»
Все новости
Рекомендуем