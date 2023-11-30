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Российской футболисткой «Чертаново» интересуется «Барселона» слухи

30 Ноября 2023 • 13:10 Комментировать

Каталонская «Барселона» и «Фиорентина» заинтересованы в услугах полузащитника женской команды «Чертаново» Яны Свистуновой.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 17-летняя футболиста может переехать за границу уже в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Свистунова приняла участие в 25 играх женской Суперлиги, в которых отметилась шестью забитыми мячами, один из которых с пенальти, а также пятью результативными передачами партнёрам по команде.

Напомним, что женская «Барселона» является действующим победителем женской Лиги чемпионов, а «Фиорентина» в прошлом сезоне чемпионата Италии заняла третье место.

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