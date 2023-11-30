Чанов отреагировал на слова агента Вагнера Лава о желании вернуться в ЦСКА

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о возможном возвращении нападающего Вагнера Лава в «армейский» клуб.

«Всегда радостно видеть человека, которого знаешь и которого связывает многолетняя работа. Я уже не знаю, как там будет. Тренерский состав ЦСКА будет определять, насколько Вагнер нужен и в какой он форме сейчас находится. Если взять все годы выступления за ЦСКА, даже не обсуждается. Только позитив и только плюсы. Его забитые голы, победы и человеческие качества на высоком уровне. Что сейчас? Всё-таки годы уходят…

Если тренерский штаб решит, что он нужен, а если Вагнер ещё в хорошей форме, то почему бы и нет?» - сказал Чанов.

Ранее агент Вагнера Лава сообщил, что у 39-летнего нападающего есть предложения от разных команд. Однако сторона футболиста ждёт предложения от ЦСКА.