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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кудряшов рассказал о целях «Факела» перед зимней паузой РПЛ

30 Ноября 2023 • 12:55 Комментировать
Факел
...
Балтика
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02.12 14:00

Защитник «Факела» Федор Кудряшов высказался о целях воронежского клуба перед зимней паузой Российской премьер-лиги.

В субботу, 2 декабря, воронежцы проведут матч 17-го тура РПЛ против «Балтики».

Экс-игрок сборной России, что подопечные Сергея Игнашевича являются хорошей командой, которая умеет играть в футбол, к тому же он считает, что поединок получится непростым, ведь сопернику нужны очки, чтобы выйти из зоны стыковых игр.

«Разумеется, игра имеет большое значение и для нас, поскольку нужно отрываться от группы преследователей и постараться приблизиться к первой восьмерке. Мы рассчитываем быть как можно дальше от стыков к зимнему перерыву», - цитирует Кудряшова пресс-служба воронежского клуба.

Напомним, что игра начнется в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Фёдор Кудряшов

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