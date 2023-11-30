Кудряшов рассказал о целях «Факела» перед зимней паузой РПЛ

Защитник «Факела» Федор Кудряшов высказался о целях воронежского клуба перед зимней паузой Российской премьер-лиги.

В субботу, 2 декабря, воронежцы проведут матч 17-го тура РПЛ против «Балтики».

Экс-игрок сборной России, что подопечные Сергея Игнашевича являются хорошей командой, которая умеет играть в футбол, к тому же он считает, что поединок получится непростым, ведь сопернику нужны очки, чтобы выйти из зоны стыковых игр.

«Разумеется, игра имеет большое значение и для нас, поскольку нужно отрываться от группы преследователей и постараться приблизиться к первой восьмерке. Мы рассчитываем быть как можно дальше от стыков к зимнему перерыву», - цитирует Кудряшова пресс-служба воронежского клуба.

Напомним, что игра начнется в 14:00 по московскому времени.