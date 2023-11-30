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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Представитель защитника ЦСКА Роши рассказал о состоянии защитника

30 Ноября 2023 • 12:21 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
03.12 14:00

В агентстве Sferico Sports Management, которое представляет интересы защитника московского ЦСКА Виллиана Роши, рассказали о состоянии бразильца, который попросил замену после первого тайма первого матча Пути РПЛ Кубка России против «Ростова» (1:1) из-за дискомфорта.

«С Рошей все в порядке, ничего серьезного. К следующему матчу он будет готов», - приводит слова агентства «РБ Спорт».

В текущем сезоне бразилец принял участие в 20 играх во всех турнирах.

Напомним, что уже в ближайшее воскресенье, 3 декабря, «армейцы» примут команду с берегов Дона в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виллиан Роша

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