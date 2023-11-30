Представитель защитника ЦСКА Роши рассказал о состоянии защитника

В агентстве Sferico Sports Management, которое представляет интересы защитника московского ЦСКА Виллиана Роши, рассказали о состоянии бразильца, который попросил замену после первого тайма первого матча Пути РПЛ Кубка России против «Ростова» (1:1) из-за дискомфорта.

«С Рошей все в порядке, ничего серьезного. К следующему матчу он будет готов», - приводит слова агентства «РБ Спорт».

В текущем сезоне бразилец принял участие в 20 играх во всех турнирах.

Напомним, что уже в ближайшее воскресенье, 3 декабря, «армейцы» примут команду с берегов Дона в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги.