Радимов: «Я думал, что из-за потери лидеров «Зениту» весь сезон будет трудно, но Семак справился с этим гораздо быстрее»

Ветеран «Зенита» Владислав Радимов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» порассуждал о том, почему питерцы так долго не могли выйти на первую строчку турнирной таблицы РПЛ.

- «Зенит» впервые в этом чемпионате забрался на первую строчку турнирной таблицы. Почему не получилось раньше выйти на лидирующую позицию?

- Когда уезжают лидеры, Кузяев и Малком, то команду в любом случае ждут перемены. Ведь один футболист – это игрок стартового состава сборной России, а второй был продан в Саудовскую Аравию за 60 млн евро. И это был лучший футболист страны, который больше всех забил и отдал больше всех голевых передач. Естественно, пришлось перестраивать игру, и поначалу она не шла. Плюс надо было вписать всех новичков в игру команды. «Зенит» постоянно менял схему, да и сейчас еще нет такой цельной игры, чтобы выдерживать все девяносто минут. Но питерцы находятся на правильном пути. Все-таки команда имеет менталитет победителя, поскольку она выиграла пять чемпионатов. Поэтому предстояло проделать большую работу, которой «Зенит» и сейчас занимается. И это не просто. Но сейчас у «Зенита» все вернулось. А если говорить о чемпионате, то он стал интереснее, потому что конкуренция вернулась. Ее, в первую очередь, составляет «Краснодар». «Динамо» и ЦСКА сейчас тоже подтягиваются.

- Почему «Зениту» понадобилось так много времени, чтобы адаптироваться после потериМалкома и Кузяева?

- Это ведь не так просто. Ушли два ключевых игрока и лучших футболиста страны.

- Но ведь у питерцев есть огромные ресурсы, чтобы их заменить.

- Даже Семак признавал, что такого футболиста, как Малком, у команды нет. Пришлось перестраивать всю игру и менять все детали. Малком ведь исполнял стандарты, он мог одним ударом решить судьбу матча или обыграть один в один. Преимущество получала вся команда. Поэтому пришлось менять все механизмы. С этим легионером питерцы были, как машина, которую не остановить. Я думал, что весь сезон будет трудно, но Семак справился с этим гораздо быстрее. Правда, пока не до конца справился.

- Сейчас в команде есть такие же сильные футболисты, как Малком и Кузяев? И кто может ими стать в обозримом будущем?

- Таких сильных приобретений не было, но раскрылся Кассьерра, который находился в тени Малкома. В том году он забил очень мало, зато в нынешнем чемпионате он наколотил уже двенадцать мячей. Ему стало легче, потому что давило индивидуальное мастерство Малкома. Мантуан получил место в составе, потому что если бы был Малком, он бы точно не играл. Барриос хорошо помогает. Это стержневой футболист, вокруг которого все завертелось.

- Кто может стать новым Кузяевым, если говорить о российских игроках «Зенита»?

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- Коваленко вот купили. Он еще молод. Не все сразу заигрывают. Оздоев полтора года сидел в запасе. Нужно время и понимание, что если ты идешь в «Зенит», то придется выдержать огромную конкуренцию, прежде чем стать игроков основы.

- Считаете, что потенциал у Коваленко такой же, как у Кузяева?

- Кузяев прошел хорошую школу. Он играл несколько сезонов в «Тереке». То есть, пришлось пройти определенный этап карьеры, прежде чем стать тем самым Кузяевым. А Коваленко сейчас 20 лет. Ему непросто выиграть конкуренцию в такой команде. Но я надеюсь, что он на правильном пути.

- Кто из «Зенита-2» может подтянуться к основе в обозримом будущем?

- Это очень сложно. Для этого нужно определенное мастерство. Есть талантливые ребята, но если кого-то из них выделить, это может сыграть с ними злую шутку. Должно сойтись очень много, чтобы они попали в первую команду. Нужно выйти и в определенный момент себя показать готовым. Причем психологически тоже. Это сложно.

Елена Григорьевская