Защитник «Динамо» Бессмертный: «Скорее всего, до конца года буду восстанавливаться»

Защитник московского «Динамо» Станислав Бессмертный рассказал о своём состоянии.

Игрок отметил, что, скорее всего, до конца календарного года будет восстанавливаться и к зимним сборам должен быть готов.

«Буду пытаться побыстрее восстановиться к последнему матчу в году», - приводит слова Бессмертного «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 19-летний футболист получил повреждение во время сборов молодёжной команды.

В текущем сезоне Бессмертный принял участие в девяти играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнерам по команде.