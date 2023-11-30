Защитник «Динамо» Бессмертный: «Скорее всего, до конца года буду восстанавливаться»

Защитник московского «Динамо» Станислав Бессмертный рассказал о своём состоянии.
Игрок отметил, что, скорее всего, до конца календарного года будет восстанавливаться и к зимним сборам должен быть готов.
«Буду пытаться побыстрее восстановиться к последнему матчу в году», - приводит слова Бессмертного «Спорт-Экспресс».
Напомним, что 19-летний футболист получил повреждение во время сборов молодёжной команды.
В текущем сезоне Бессмертный принял участие в девяти играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнерам по команде.
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