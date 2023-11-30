Футболист «Ростова» Вахания: «Мы могли обыграть ЦСКА»

Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался о матче 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ) против ЦСКА (1:1).

Футболист отметил, что южане выиграли бы этот матч, если бы сумели реализовать свои моменты. Напомним, «Ростов» и ЦСКА обменялись голами в первом тайме, оставив вторую половину встречи без результативных действий.

«Мы создавали неплохие моменты в этой игре. Мы могли выиграть, если бы реализовывали моменты», — цитирует Ваханию «РБ Спорт».

Ответный матч между «Ростовом» и ЦСКА состоится весной следующего года в Москве. Отметим также, что эти команды встретятся в игре ближайшего 17-го тура РПЛ, которая состоится 3 декабря и начнётся в 14:00 по московскому времени.