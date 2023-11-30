Игрок «Локомотива» Тикнизян: «В таблице ситуация не выглядит плачевной»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о результатах своей команды в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, в 16 турах РПЛ «железнодорожники» набрали 25 очков и расположились на восьмом месте в турнирной таблице. По мнению Тикнизяна, «Локомотив» заслуженно располагается в середине таблицы, отметив при этом, что московская команды способна выступать лучше.

«В таблице ситуация не выглядит плачевной, нам есть куда расти и к чему стремиться. Есть предпосылки, что можем играть лучше, добиваться большего результата и быть выше в таблице. Для этого каждый должен чуточку больше спрашивать с себя», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.

Свой следующий матч «Локомотив» проведёт 3 декабря против «Зенита». Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.