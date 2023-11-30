Титков: «Задача «Оренбурга» - победа в Кубке России»

Полузащитник «Оренбурга» Николай Титков рассказал о цели команды в нынешнем розыгрыше Кубка России.

«В чемпионате надо улучшать свои результаты, да и в Кубке надо стараться, выигрывать. Задача - победа в Кубке и не отставать в чемпионате. Рано ещё говорить о стыковых матчах», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Вчера, 29 ноября, «Оренбург» победил московский «Спартак» в первом матче четвертьфинальной стадии Кубка России. Единственный гол забил Титков. Ответный поединок данного противостояния пройдет на «Открытие Банк Арене» в марте следующего года.