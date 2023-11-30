Круговой: «Обрадовался поражению «Краснодара»

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой рассказал, как отреагировал на поражение «Краснодара» от екатеринбургского «Урала» (1:3) в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.

«Обрадовался поражению «Краснодара», потому что мы вышли на первое место. Было желание и цели стать первыми, теперь «Зенит» там. Сейчас задача - не отпустить лидерство», - цитирует футболиста «Чемпионат».

После 16 проведенных туров петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Краснодар» на один балл. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо».