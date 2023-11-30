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Гуренко оценил игру «Балтики» на домашней арене эксклюзив

30 Ноября 2023 • 13:25 Комментировать
Факел
...
Балтика
1 2.45 X 3.10 2 3.25
02.12 14:00

Бывший игрок «Локомотива» Сергей Гуренко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался об игре «Балтики» на своей арене в нынешнем сезоне.

- «Балтика» особенно дома всегда играет уверенно, команда очень хорошо готова физически и показывает организованный футбол. С ними всем командам будет сложно, если «Балтике» отдать преимущество и играть низким блоком, то есть, опускаться к своим воротом. В таком случае, калининградцы доставят всем командам в России большие проблемы», — сказал Гуренко.

В турнирной таблице чемпионата России «Балтика» располагается на 15 месте, набрав 12 очков. При этом команда под руководством Сергея Игнашевича 11 очков набрала на домашней арене.

В 17-м туре «Балтика» на выезде сыграет против «Факела». Встреча состоится в Воронеже, 2 декабря. Начало – в 14:00 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Факел Балтика Сергей Гуренко Сергей Игнашевич РПЛ ещё теги

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