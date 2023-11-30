Гуренко оценил игру «Балтики» на домашней арене

Бывший игрок «Локомотива» Сергей Гуренко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался об игре «Балтики» на своей арене в нынешнем сезоне.

- «Балтика» особенно дома всегда играет уверенно, команда очень хорошо готова физически и показывает организованный футбол. С ними всем командам будет сложно, если «Балтике» отдать преимущество и играть низким блоком, то есть, опускаться к своим воротом. В таком случае, калининградцы доставят всем командам в России большие проблемы», — сказал Гуренко.

В турнирной таблице чемпионата России «Балтика» располагается на 15 месте, набрав 12 очков. При этом команда под руководством Сергея Игнашевича 11 очков набрала на домашней арене.

В 17-м туре «Балтика» на выезде сыграет против «Факела». Встреча состоится в Воронеже, 2 декабря. Начало – в 14:00 мск.