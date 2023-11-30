Футбольный эксперт Андрей Каряка в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил итоги первой части сезона.

- Беспроигрышная серия «Динамо» длится уже два месяца. За счет чего команда так здорово играет?

- Это связано с тренером. Личка уже долго находится в команде и смог поставить игру и сделать так, что «Динамо» может добиваться результата. Хотя поначалу были не очень яркие матчи, проигрышные. А в последнее время команда на ходу. Есть ротация. Футболисты, которые выходит на замену, усиливают игру.

- По первой части сезона кого из динамовцев можете отметить?

- Тюкавина, Нгамалё, Скопинцева. Да практически любой игрок вносил вклад в результат команды. Смолов какие-то матчи провел неплохо.

- В СМИ писали что «Зенит» хочет купить Станислава Бессмертного. Чем он привлек внимание питерского клуба?

- Это молодой, перспективный футболист. Наверное, что-то в нем рассмотрели. Но мне сложно оценивать его игру, потому что я мало видел встреч с его участием.

- Третье место «Динамо» - это прыжок выше головы?

- Хороший результат. Но еще второй круг впереди, и если команда проведет качественные сборы, есть шанс подняться выше.

- Интрига в золотой гонке умерла после прошлого тура?

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- Не знаю, кто такое пишет, но это бред. Еще играть 14 туров. У «Зенита» разве 50 очков отрыва? Нет. Поэтому интрига жива, и я надеюсь, борьба будет до последнего тура. Я в это верю. Понятно, что «Зенит» - сильный клуб, но хочется, чтобы кто-то составил ему конкуренцию. Например, то же «Динамо», «Краснодар». Может, кто-то еще. Весь второй вокруг впереди, и всякое может случиться. У питерцев был неудачный старт, провальные игры. Ушли лидеры, но их нашлось кем заменить. Что касается «Краснодара», он не первый год находится в лидирующей группе, но ему каждый раз чего-то не хватает. В этом сезоне команда долгое время лидировала, причем по делу. Недавно вот неудачно съездила в Екатеринбург. А так Ивич поставил команде симпатичный футбол.

- Кордобу можно назвать открытием этого сезона?

- Он не первый сезон в команде, но сейчас ярко себя проявляет. Но его игра зависит и от партнеров, от тренерской работы. Можно ли его назвать самым сильным нападающим нашего чемпионата? Могу сравнить Кордобу с Тюкавиным. Может, не по результативности, но по самоотдаче точно. С Иваном Сергеевым. Вот если Кордоба во втором круге продолжит так играть, возможно, и назову его лучшим форвардом.

- Во втором круге «Зенит» уйдет в отрыв, как думаете?

- Конкуренты тоже будут набирать очки. Да, «Краснодар» в последнее время их теряет, но это ни о чем не говорит. Спады бывают у всех. Будет ли спад у «Зенита»? Сложно надеяться на то, что питерцы будут раздаривать очки. Я бы на это не надеялся.

- По первому кругу какая команда вам больше понравилась?

- Более целостный футбол показал «Краснодар». «Крылья Советов» неплохо шли, были в тройке, но под конец растеряли очки. Хотя по игре они очень неплохо смотрелись. Не думаю, что самарцы достигли своего потолка. Плюс есть возможность усилиться на сборах. Но основная задача – удержать лидеров.

- Салтыкова?

- Да, потому что, как правило, раз в полгода кого-то забирают. Ребята показывают результат и долго в Самаре не задерживаются. Салтыков сейчас делает в команде результат, и если уйдет – это ударит по клубу. Тогда придется искать ему замену.

- Салтыкова можно назвать главным открытием чемпионата?

- Он мне запомнился еще по игре за «Акрон». В серии кубковых матчей парень смотрелся очень прилично. И сейчас видно, что для своих лет это очень уверенный в себе молодой человек.

Елена Григорьевская