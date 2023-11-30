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Файзуллаев выбрал между Роналду и Месси

30 Ноября 2023 • 10:20 Комментировать

Хавбек столичного ЦСКА Аббосбек Файзуллаев сделал выбор между аргентинским форвардом Лионелем Месси и португальским нападающим Криштиану Роналду.

«Месси или Роналду? Конечно, Месси. Почему? По стилю игры», - передает слова полузащитника «РБ Спорт».

Напомним, что примерно месяц назад Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». Роналду, в свою очередь, выиграл пять подобных наград.

В настоящий момент Лионель является футболистом американского клуба «Интер Майами». Что касается Криштиану, то португальский бомбардир выступает за саудовский «Аль-Наср».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Криштиану Роналду Лионель Месси Аббосбек Файзуллаев ещё теги
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