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Агент: «Вагнер Лав мечтает завершить карьеру в ЦСКА, мы ждём предложения»

30 Ноября 2023 • 10:03 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
03.12 14:00

Эвандро Феррейра, агент бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава, сообщил, что 39-летний бразилец мечтает завершить карьеру в московском клубе.

По словам агента, сторона футболиста дала ЦСКА понять, что заинтересована в возвращении в Россию, поэтому теперь решение должны принять в самом клубе.

«У нас есть несколько вариантов, Вагнер примет лучшее решение. Конечно, мы ждём предложения от ЦСКА. Вагнер мечтает завершить карьеру в родном клубе», — цитирует Феррейру Metaratings.

Напомним, Вагнер Лав выступал за ЦСКА в период с 2004 по 2012 год, а также возвращался в клуб в 2013 году. В общей сложности за «армейцев» бразилец провёл 259 матчей, забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи.

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