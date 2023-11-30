Кирш: «Чего-то особенного в игре Файзуллаева не увидел»

Защитник «Ростова» Илья Кирш после первого матча 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ) против ЦСКА (1:1) поделился мнением об игре полузащитника «армейцев» Аббосбека Файзуллаева.

«Чего-то особенного не увидел. Да, у него неплохая техника. Я думаю, ему в нашей лиге очень помогает то, что он небольшого роста, юркий. От габаритных защитников легко уходит», — цитирует Кирша «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 20-летний Файзуллаев провёл за ЦСКА 16 матчей, в которых забил два гола и отдал восемь результативных передач. Отметим, что молодой вингер был признан лучшим игроком кубковой встречи между «красно-синими» и «Ростовом». Ответная игра этих команд запланирована на март следующего года.