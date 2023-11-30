Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кирш: «Чего-то особенного в игре Файзуллаева не увидел»

30 Ноября 2023 • 09:16 Комментировать
Ростов
1:1
ЦСКА Москва

Защитник «Ростова» Илья Кирш после первого матча 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ) против ЦСКА (1:1) поделился мнением об игре полузащитника «армейцев» Аббосбека Файзуллаева.

«Чего-то особенного не увидел. Да, у него неплохая техника. Я думаю, ему в нашей лиге очень помогает то, что он небольшого роста, юркий. От габаритных защитников легко уходит», — цитирует Кирша «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 20-летний Файзуллаев провёл за ЦСКА 16 матчей, в которых забил два гола и отдал восемь результативных передач. Отметим, что молодой вингер был признан лучшим игроком кубковой встречи между «красно-синими» и «Ростовом». Ответная игра этих команд запланирована на март следующего года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ростов Илья Кирш Аббосбек Файзуллаев ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 30 Ноября
09:16
Кирш: «Чего-то особенного в игре Файзуллаева не увидел»
29 Ноября
21:08
Карпин: «Любой человек скажет, что формат Кубка - это катастрофа»
20:37
Федотов уверен, что удаление Мойзеса несправедливое
20:32
Файзуллаев: «Наверное, обе команды эта ничья устраивает»
20:13
ЦСКА в меньшинстве удержал ничью в матче против «Ростова»
20:12
Мойзес впервые удалился в матчах за ЦСКА
19:37
Деменко оценил настрой «Ростова» на Кубок России
18:55
Заболотный сравнял счёт в матче с «Ростовом»
18:34
Набабкин забил в матче с «Ростовом», но в свои ворота
18:31
Федотов: «Надо срочно поправлять реализацию» 1
17:45
«Ростов» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
17:15
10 россиян — в стартовом составе «Ростова» на матч с ЦСКА
17:08
ЦСКА назвал стартовый состав на матч с «Ростовом»
12:45
Балахнин назвал преимущество «Ростова» перед первым матчем против ЦСКА в Кубке России
12:41
Клиенты PARI: ЦСКА обыграет «Ростов» в четвертьфинале Кубка России
11:48
Корнеев: «Задача ЦСКА — усилить скамейку»
02:05
Ростов - ЦСКА: где смотреть прямую трансляцию онлайн
28 Ноября
16:34
​ЦСКА везёт красные мячи в Ростов-на-Дону
13:32
Петрушин: «У «Динамо» много шансов, чтобы завтра победить «Зенит»
11:35
Ростов — ЦСКА Москва: ставка и прогноз на матч Кубка России — 29 ноября 2023
27 Ноября
12:53
Кукуян рассудит кубковый матч между «Динамо» и «Зенитом» - другие назначения
09 Ноября
19:59
​Обнародовано расписание первых матчей плей-офф Кубка России
13:56
Игрок «Ростова» Байрамян: «ЦСКА — крепкий орешек, но мы хотим выиграть Кубок»
03 Ноября
17:00
Пономарёв: «Ростов» - не очень удачный жребий для ЦСКА, я бы предпочел «Оренбург»
15:55
Гришин назвал ЦСКА фаворитом в кубковом противостоянии с «Ростовом»
14:54
Пономарёв: «ЦСКА легче было бы играть с «Динамо», чем с «Ростовом»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 30 Ноября
10:03 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Вагнер Лав мечтает завершить карьеру в ЦСКА, мы ждём предложения»
09:30 · Россия. Премьер-лига
Бессмертный: «Не рассматриваю «Зенит» вообще, даже за мешок денег»
09:16 · Россия. Премьер-лига
Кирш: «Чего-то особенного в игре Файзуллаева не увидел»
08:14 · Россия. Премьер-лига
Круговой отверг предложение «Зенита»
06:02 · Россия. Премьер-лига
​Игнатьев: «Зенит» не показывает чемпионской игры»
05:30 · Кубок России
​Игнатьев считает, что мороз не помешал матчу «Зенита» с «Динамо»
04:22 · Кубок России
​Пономарёв: «ЦСКА отскочил в игре с «Ростовом»
03:13 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не работает над трансфером аргентинского форварда Бустоса эксклюзив
02:40 · Кубок России
​Хаджи: «Первый тайм показал, что мы не умеем играть в футбол»
29 Ноября
22:56 · Кубок России
​Гранат: «Зенит» остаётся фаворитом в противостоянии с «Динамо»
22:38 · Кубок России
Шунин после победы над «Зенитом»: «Никакого задела у нас нет»
21:57 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «У «Спартака» нет стабильности»
21:47 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Соболев старается и бьётся, когда выходит на поле»
21:39 · Кубок России
​Семак: «При морозе у мяча другие свойства»
21:37 · Россия. Премьер-лига
Деменко поддержал Абаскаля в конфликте с Соболевым
Все новости
Рекомендуем