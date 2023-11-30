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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Круговой отверг предложение «Зенита»

30 Ноября 2023 • 08:14 Комментировать

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой высказался касательно своего будущего в стане чемпиона Российской премьер-лиги.

«Предложения еще не было. Точнее оно было, но меня не устроило. Мы будем встречаться зимой и разговаривать. Почему оно не устроило? Это конфиденциальная информация», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что действующий трудовой договор Кругового с петербургским клубом рассчитан до середины следующего года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость 25-летнего российского защитника в 2,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Данил Круговой
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