Круговой отверг предложение «Зенита»

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой высказался касательно своего будущего в стане чемпиона Российской премьер-лиги.

«Предложения еще не было. Точнее оно было, но меня не устроило. Мы будем встречаться зимой и разговаривать. Почему оно не устроило? Это конфиденциальная информация», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что действующий трудовой договор Кругового с петербургским клубом рассчитан до середины следующего года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость 25-летнего российского защитника в 2,5 миллиона евро.