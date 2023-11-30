​Игнатьев: «Зенит» не показывает чемпионской игры»

Бывший наставник российской сборной по футболу, Борис Игнатьев, считает, что питерский «Зенит» в нынешнем сезоне не демонстрирует тот уровень футбола, к которому он приучил своих поклонников за последние годы. По мнению Игнатьева, «Зенит» не очень активен в атаке, в отличие от предыдущих лет, когда именно атака представляла главный козырь питерского клуба.

- «Зенит» не показал всего того, что он обычно показывает — я имею в виду чемпионскую игру, когда он задает тональность, играет в атаку, из-за чего их соперникам сложнее противостоять им, - цитирует слова Инатьева Газета.Ru.

Накануне «Зенит» проиграл в кубковом матче московскому «Динамо».