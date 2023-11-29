Несколько матчей РПЛ в 2023 году могут пройти с использованием офсайдных линий

Офсайдные линии в функционале ВАР могут использоваться на нескольких матчах 18-го тура чемпионата России. Об этом рассказал Павел Каманцев, который в Российском футбольном союзе возглавляет судейский комитет.

По словам Каманцева, офсайдные линии тестировались в офлайн-режиме на матчах 16-го тура Премьер-лиги. В 17-м туре тестирование продолжится.

«Продолжим тестирование и тренировку оператора повторов и судей в офлайн-режиме в 17-м туре, чтобы уже в следующем туре один-два матча прошли с системой виртуальных линий офсайда», - цитирует Каманцева ТАСС.

Стоит сказать, что 18-й тур Премьер-лиги будет последним в 2023 году. Его матчи пройдут 8, 9 и 10 декабря.

В настоящий момент ВАР работают в РПЛ без офсайдных линий. Если эпизод спорный, видеоассистенты не вмешиваются.