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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев не сомневается в чемпионстве «Зенита»

29 Ноября 2023 • 19:43 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
03.12 16:30

Известный тренер Борис Игнатьев ответил на вопрос о чемпионской борьбе в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Зенит» станет чемпионом. В этом нет никаких сомнений. У них больше ресурсов, опыта и возможностей», — заявил Игнатьев Betonmobile.

При этом специалист считает, что «Краснодар» все-таки сможет организовать какую-то интригу в РПЛ.

Напомним, «быки» находились на вершине турнирной таблицы чемпионата России с 4-го тура, но упустили лидерство, уступив в 16-м туре «Уралу» (1:3). В настоящий момент «Зенит» занимает первую строчку, опережая кубанский коллектив на один зачетный балл.

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