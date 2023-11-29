Борис Игнатьев не сомневается в чемпионстве «Зенита»

Известный тренер Борис Игнатьев ответил на вопрос о чемпионской борьбе в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Зенит» станет чемпионом. В этом нет никаких сомнений. У них больше ресурсов, опыта и возможностей», — заявил Игнатьев Betonmobile.

При этом специалист считает, что «Краснодар» все-таки сможет организовать какую-то интригу в РПЛ.

Напомним, «быки» находились на вершине турнирной таблицы чемпионата России с 4-го тура, но упустили лидерство, уступив в 16-м туре «Уралу» (1:3). В настоящий момент «Зенит» занимает первую строчку, опережая кубанский коллектив на один зачетный балл.