Дркушич не поможет «Сочи» в последних матчах 2023 года

Младен Ратковица, представитель защитника футбольного клуба «Сочи» Вани Дркушича, рассказал о состоянии игрока после травмы.

«Сегодня Ване сделали МРТ, доктора говорят, что восстановление займёт примерно две-три недели», — приводит слова агента словенского футболиста «РБ Спорт». Ранее игрок получил травму во встрече 16-го тура чемпионата против «Зенита», покинув поле на 18-й минуте встречи.

Напомним, что в нынешнем сезоне защитник провёл в составе клуба Российской премьер-лиги 14 матчей, забив два гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего защитника в три миллиона евро.