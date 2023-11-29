Вера прокомментировал слухи о переходе в «Локомотив»

Центральный полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера прокомментировал слухи о возможном переходе в «Локомотив».

«Я перехожу в «Локомотив»? Сейчас я здесь, в «Оренбурге», — рассказал футболист в интервью «Спорт-Экспрессу». Ранее президент уральского коллектива Василий Еремякин сообщил, что трансфер Веры в «Локомотив» заморожен, несмотря на слухи о согласованном контракте.

Напомним, что Лукас Вера выступает за «Оренбург» с июля прошлого года. В 16 матчах текущего сезона полузащитник забил один гол при двух ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в три миллиона евро.