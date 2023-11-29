​В «Динамо» прокомментировали ситуацию с контрактом Тюкавина

Дмитрий Гафин, который входит в состав совета директоров «Динамо», дал комментарий по поводу ситуации с контрактом нападающего Константина Тюкавина. Гафин указал на то, что недавно трудовое соглашение 21-летнего игрока продлилось до середины 2025 года.

«У Константина сработала опция автоматического продления на год. Агент Тюкавина подтвердил, что в этой связи Костя останется в «Динамо» ещё на один сезон. Больше добавить нечего», - цитирует Гафина Sport24.

В 20 матчах сезона 2023/2024 Константин Тюкавин записал на свой счёт восемь голов и пять результативных передач на партнёров.

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