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​Предложений по Тюкавину у «Динамо» нет – Гафин

29 Ноября 2023 • 18:09 Комментировать

«Динамо» не получало предложений от европейских клубов по трансферу нападающего Константина Тюкавина. Об этом рассказал Дмитрий Гафин, который является членом совета директоров «бело-голубых».

«Лично я не видел ни одного конкретного предложения по Тюкавину от европейских клубов. На данный момент офферов нет», - цитирует Гафина Sport24.

Напомним, что недавно контракт Тюкавина с «Динамо» автоматически продлился – игрок набрал необходимое количество игровых минут для активации этой опции.

В сезоне 2023/2024 21-летний Константин Тюкавин провёл 20 матчей, в которых забил восемь голов.

В среду «Динамо» проведёт кубковый матч против «Зенита», не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Константин Тюкавин Дмитрий Гафин ещё теги
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