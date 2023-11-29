Даев призвал дать шанс Игнашевичу в «Балтике»

Бывший игрок «Балтики» Вячеслав Даев оценил тренерскую работу главного тренера калининградцев Сергея Игнашевича во главе клуба.

«Он вывел «Балтику» в Премьер-лигу. Есть шероховатости, не получаются некоторые моменты, но надо дать шанс тренеру. В «Торпедо» в прошлом сезоне поменяли трёх тренеров, и им это не помогло», — приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Экс-игрок калининградцев также признался, что будет болеть за команду в борьбе за сохранение прописки в Российской премьер-лиге.

Напомним, что после 16-ти туров чемпионата «Балтика» находится на предпоследнем месте в турнирной таблице с 12 очками.