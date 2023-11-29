Гафин: «Бителло оказывает большое влияние на игру «Динамо»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин оценил уровень игры новичка команды Бителло за первые три месяца в Москве.

«Нам нравится, как он выступает. Бителло оказывает большое влияние на игру команды. Но я думаю, что он может больше», — рассказал функционер столичного клуба Sport24. По его мнению, бразилец входит в число самых качественных футболистов российского чемпионата.

Напомним, что Бителло присоединился к «Динамо» в сентябре текущего года. В 12 матчах в рамках всех состязаний полузащитник забил пять голов при двух результативных передачах.