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Гафин: «Бителло оказывает большое влияние на игру «Динамо»

29 Ноября 2023 • 17:55 Комментировать

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин оценил уровень игры новичка команды Бителло за первые три месяца в Москве.

«Нам нравится, как он выступает. Бителло оказывает большое влияние на игру команды. Но я думаю, что он может больше», — рассказал функционер столичного клуба Sport24. По его мнению, бразилец входит в число самых качественных футболистов российского чемпионата.

Напомним, что Бителло присоединился к «Динамо» в сентябре текущего года. В 12 матчах в рамках всех состязаний полузащитник забил пять голов при двух результативных передачах.

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Евро-Футбол.Ру,
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