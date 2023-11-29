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В «Динамо» рассказали о сроках переговоров с Паршивлюком

29 Ноября 2023 • 17:49 Комментировать

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о будущем Сергея Паршивлюка в футболке «бело-голубых».

«Наверняка он когда-нибудь покинет клуб, но, как вы знаете, в конце сезона мы всегда решаем с ним этот вопрос», — приводит слова функционера «бело-голубых» «Матч ТВ». По его словам, вопрос относительно будущего Паршивлюка будет обсуждаться весной следующего года.

Действующее соглашение защитника с «Динамо» действует до конца текущего сезона. За «бело-голубых» игрок выступает с 2019 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость 34-летнего футболиста в 400 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Паршивлюк Дмитрий Гафин ещё теги
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