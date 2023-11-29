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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Голенков рассказал, чем Карпин отличается от Осинькина

29 Ноября 2023 • 17:43 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
03.12 14:00

Форвард «Ростова» Егор Голенков ответил на вопрос, чем наставник команды Валерий Карпин отличается от рулевого «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Прежде всего, они оба очень много времени уделяют тактике. У Карпина больше дисциплины и в тренировках, и в играх, и в жизни, а у Осинькина больше свободы», — цитирует Голенкова Metaratings.

Помимо этого, футболист добавил, что Карпин является хорошим психологом.

После 16 туров «Ростов» находится на десятой позиции в чемпионате России, сумев набрать 20 зачетных баллов. Самарский коллектив под руководством Осинькина идет на пятом месте, в копилке команды 26 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Ростов Валерий Карпин Игорь Осинькин Егор Голенков ещё теги

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