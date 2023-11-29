Голенков рассказал, чем Карпин отличается от Осинькина

Форвард «Ростова» Егор Голенков ответил на вопрос, чем наставник команды Валерий Карпин отличается от рулевого «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Прежде всего, они оба очень много времени уделяют тактике. У Карпина больше дисциплины и в тренировках, и в играх, и в жизни, а у Осинькина больше свободы», — цитирует Голенкова Metaratings.

Помимо этого, футболист добавил, что Карпин является хорошим психологом.

После 16 туров «Ростов» находится на десятой позиции в чемпионате России, сумев набрать 20 зачетных баллов. Самарский коллектив под руководством Осинькина идет на пятом месте, в копилке команды 26 очков.