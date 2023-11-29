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Голенков: «По уровню «Ростов» в тройке лучших команд РПЛ»

29 Ноября 2023 • 17:06 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
03.12 14:00

Нападающий «Ростова» Егор Голенков высказался об уровне игры своей команды.

По мнению футболиста, по уровню южане входят в тройку лучших команд РПЛ.

«Мне кажется, что мы топ, по уровню в тройке. Но сейчас мы точно занимаем не то место, которое заслуживаем. Смотришь на другие команды и думаешь: а чем мы хуже по игре?» — цитирует Голенкова Metaratings.

После 16 туров РПЛ «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков. От третьего «Динамо» южане сейчас отстают на восемь баллов.

Напомним, что прошлый сезон «Ростов» завершил на четвёртой строчке. Наивысшим достижением этого клуба в чемпионате России является второе место в 2016 году.   

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Егор Голенков

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